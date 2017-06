'Le Monde': Brasil pode sofrer segundo golpe

Matéria publicada nesta sexta-feira (9) pelo jornal Le Monde fala sobre o julgamento que pode vira a invalidar o resultado das eleições presidenciais de 2014, colocando para fora do seu cargo o presidente Michel Temer, sucessor de Dilma Rousseff, que sofreu um impeachment controverso em 2016, ato que alguns chamam de "golpe".

Monde avalia que este processo aberto por Aécio neves, candidato que perdeu em 2014 para Dilma, pode ser um segundo "golpe". Os magistrados Benjamin e Gimar Mendes enfrentam suas contradições, lembrando que o tom do primeiro era muito mais agressivo quando Dilma Rousseff ainda comandava o país.

O diário francês insinua que este julgamento do TSE reabre uma velha ferida, a do impeachment de Dilma Rousseff. Um procedimento controverso realizada no âmbito constitucional, mas considerado por alguns brasileiros como "um golpe".

A menos que uma virada dramática possa mudar o rumo da história neste sábado, ressalta o noticiário em tom de suspense.

"As máscaras caem", comenta Laurent Vidal, historiador do Brasil, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

A reportagem descreve que os sete juízes, reunidos desde terça-feira, em Brasília, devem decidir sobre a validade da eleição presidencial de 2014, marcada por financiamentos de campanha ilegais.

No terceiro dia de discussões, o nervosismo se instala no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de Brasília, que se tornou palco de um confronto entre dois dos sete juízes. Gilmar Mendes, o presidente do TSE, parece implorar misericórdia para com o presidente brasileiro, Michel Temer, para evitar uma crise de sucessão em um país devastado. Seu adversário, Herman Benjamin, relator desta questão explosiva, favorece uma linha dura em nome da ética, opina Le Monde.

As sessões devem durar até sábado, 10 de junho, quando os juízes irão, por voto, confirmar ou negar as suspeitas do uso de dinheiro sujo proveniente da corrupção.

Sua decisão pode levar a queda do mandato de Michel Temer. Um homem que registra altos níveis de impopularidade e vem enfraquecendo desde meados de maio pela divulgação da gravação de uma conversa que manteve em março com Joesley Batista, corruptor notório de caciques Brasília. Adicionado a isso tem a confissão do chefe de Estado, quarta, 7 de junho de admitir, depois de ter negado ter usado o avião particular do mesmo Joesley Batista em 2011.

Cada vez mais revelações em uma paisagem política devastada pelos intermináveis escândalos do processo judicial "Lava-Jato", que revelou ser o maior esquema de corrupção da história.

Um clima venenoso pode influenciar os juízes pelo temido advogado de Michel Temer, Gustavo Guedes. "Não é possível que o presidente Michel Temer pague a conta na história da corrupção do Brasil", ele implorou ao primeiro dia de debate.

