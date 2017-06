'La Croix': Michel Temer bate recordes de impopularidade

Michel Temer, o atual presidente do Brasil, após a remoção de Dilma Rousseff, está enredado em um escândalo de corrupção e campanha de financiamento ilegal, diz matéria publicada nesta quinta-feira (8) pelo jornal francês La Croix.

Membro do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB centrista), Michel Temer deve assumir a presidência até 31 de Dezembro de 2018. No entanto, o julgamento realizado em Brasília desde terça-feira, 6 de junho, poderia levar à sua demissão.

Um caso de corrupção e financiamento ilegal de campanha

O chefe de Estado é acusado de "abuso de poder econômico e político" e está sendo investigado por "corrupção passiva" e "obstrução da justiça". O financiamento da campanha presidencial de 2014, onde Dilma Rousseff e o vice-presidente Michel Temer apresenta, supostamente irregularidades. A campanha foi financiada por pessoas diretamente ligadas às redes de corrupção Petrobras. Além disso, uma gravação do presidente, revelada em 17 de Maio, sugere que ele tenha "comprado o silêncio" de Eduardo Cunha, ex-deputado que agora está na prisão por corrupção.

Estas revelações foram seguidos por numerosos pedidos de renúncia e movimentos de impeachment. Os eventos, ao contrário de escala que tiveram lugar neste Verão para apoiar Dilma Rousseff, contaram com apenas trinta pessoas no tribunal terça-feira (6). Michel Temer bate recordes de impopularidade.

O Presidente está confiante

Alguns partidários políticos de Michel Temer mantem a cautela, como o prefeito de São Paulo, "Vamos esperar pela decisão do TSE [Tribunal Superior Eleitoral] para tomar uma posição sobre o governo Temer. "

O presidente parece confiante. Seu advogado, Gustavo Guedes, disse quarta-feira de manhã: "O presidente está sereno, ele espera a posição do tribunal. "

O presidente também sugeriu que planejava ficar até o final de seu mandato, anunciando a continuação dos esforços na agricultura:" É com entusiasmo e vigor que vou levar este governo até 31 de Dezembro de 2018. "

Depois de dois anos de recessão, o Brasil registrou um crescimento de 1% do PIB no primeiro trimestre de 2017, aponta La Croix.

