'DN': Michel Temer deve ser absolvido com um resultado de 4-3

Matéria publicada nesta sexta-feira (9) pelo jornal português Diário de Notícias aponta que maioria dos sete juízes do Tribunal Eleitoral indica que vai dar fôlego ao presidente da República, mas decisão gera controvérsia, acrescenta.

O julgamento de Michel Temer no Tribunal Superior Eleitoral deve decidir-se esta sexta-feira pela absolvição do presidente da República, fala o diário. Os votos dos sete juízes só vão ser lidos ao longo desta tarde mas a julgar pelos discursos preliminares de cada um, quatro, a maioria portanto, devem votar a favor de Temer.

DN analisa que isso significa que Temer será absolvido da acusação de crime de abuso eleitoral na campanha de 2014, quando concorreu como vice-presidente de Dilma Rousseff, também absolvida, e ganha fôlego no palácio do Planalto.

O noticiário destaca que, no entanto, o presidente terá de enfrentar o seu julgamento no Supremo Tribunal Federal, no âmbito da Operação Lava-Jato

O noticiário destaca que, no entanto, o presidente terá de enfrentar o seu julgamento no Supremo Tribunal Federal, no âmbito da Operação Lava-Jato, por corrupção, organização criminosa e obstrução da justiça, na sequência da gravação de uma conversa com o empresário também investigado Joesley Batista, na sua residência oficial altas horas da noite.

Diário de Notícias lembra que o mesmo Joesley Batista assombra Temer em outro episódio: foi descoberto que em 2011 o presidente, quando ainda era vice de Dilma, usou o avião particular do empresário para realizar viagem de Comandatuba, na Bahia, para São Paulo. Temer começou por negar ter viajado para depois confirmar o fato, alegando, no entanto, que desconhecia o dono da aeronave.

O julgamento que deve confirmar a absolvição de Temer levantou, entretanto, controvérsias, avalia o Diário de Notícias. Entre os juízes que já deram indicação de votar ao lado do presidente, estão Gilmar Mendes, juiz que é amigo pessoal de Temer, costuma reunir-se com ele na residência oficial e até já pegou carona no avião presidencial para participar em Lisboa de uma conferência. Outro juiz, Napoleão Maia, ficou grato a Temer pela nomeação de um sobrinho e de um sócio de um filho para cargos estatais recentemente. E Admar Gonzaga e Tarcísio Carvalho foram nomeados pelo presidente em março e abril, respetivamente, para suprir a falta de dois magistrados que terminaram os seus mandatos.

Os quatro votaram a favor de retirar da ação a delação premiada dos executivos da empresa Odebrecht, demolidora para a defesa de Temer, sendo que Gilmar Mendes, em 2015, quando ainda era Dilma a presidente, afirmara que essa delação, assim como outras, devia ser incluída, finaliza o Diário de Notícias.

> > Diário de Notícias