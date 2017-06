Brasil perde para Argentina e quebra invencibilidade de Tite

Em amistoso realizado em Melbourne, na Austrália, nesta sexta-feira (9), o Brasil perdeu para a Argentina por 1 a 0 e pôs fim à sequência de nove vitórias do técnico Tite no comando da seleção brasileira. Em um primeiro tempo equilibrado, a seleção argentina, com maior posse de bola, conseguiu abrir o placar aos 44 minutos após jogada de Di Maria. Após algumas alterações no time, o Brasil voltou mais agressivo no segundo tempo. Apesar disso, não conseguiu reverter o placar.

O ex-técnico do Corinthians ainda aproveitou a partida para fazer alguns testes táticos. Tite convocou o time para os amistosos contra Argentina e Austrália sem Daniel Alves, Neymar e Firmino. Por sua vez, a Argentina contou com a estreia do treinador Jorge Sampaoli e com a atuação de um tímido Messi. A última vitória da Argentina sobre o Brasil tinha sido em 2012, no Superclássico das Américas, quando ambas as seleções só usaram jogadores que atuavam nos respectivos países.

A seleção brasileira voltará ao campo na próxima terça-feira (13) em um confronto com a equipe australiana. (ANSA)