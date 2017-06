Bombeiros controlam vazamento de gás de amônia em Santos

O Corpo de Bombeiros controlou o vazamento de gás de amônia que ocorreu no início da manhã de hoje (9), às 6h, na empresa Cutrale, bairro do Macuco, próximo ao Porto de Santos. Três caminhoneiros que estavam estacionados ao lado do terminal inalaram o gás e tiveram irritação na garganta. O forte odor do gás já se dissipou.

Segundo o coordenador da Defesa Civil de Santos, Daniel Onias Nossa, a área ao redor da empresa foi isolada por precaução, mas nenhum imóvel foi interditado. A amônia na forma gasosa é usada no congelamento do suco de laranja destinado à exportação. O insumo era armazenado no terminal em tonéis de 200 litros.

De acordo com a prefeitura de Santos, a suspeita é falha no manômetro, instrumento usado na medição da pressão de fluidos. A administração municipal informou que estão interditados os trechos entre as Ruas Bezerra de Menezes e João Luso, mas o trânsito e o acesso ao Porto de Santos não foram comprometidos.

A Agência Brasil tentou contato com a empresa Cutrale, mas ainda não obteve resposta.