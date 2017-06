Paulo Coelho publica foto com espada de samurai a caminho do TSE

O escritor Paulo Coelho se juntou aos indignados que estão na expectativa de que os ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) absolvam o presidente Michel Temer, no julgamento das ações que propõem a cassação da chapa Dilma-Temer por abuso de poder político e econômico na campanha eleitoral de 2014.

No Twitter, o escritor, que tem quase 12 milhões de seguidores, publicou nesta quinta-feira (8) uma imagem sua portanto uma espada de samurai, com a legenda "Destino: TSE".

Em Brasília, manifestantes fizeram um ato na frente do TSE, onde os sete ministros julgam desde terça-feira (7) as ações do PSDB.