MP diz que OAS pagou propina a Henrique Alves via conta da campanha de Temer

De acordo com a Procuradoria da República, no Rio Grande do Norte, a empreiteira OAS pagou propina de R$ 500 mil a Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN), em 2014, via conta da campanha do então vice-presidente Michel Temer (PMDB). A informação está contida no pedido de prisão do ex-ministro na Operação Manus, deflagrada nesta terça-feira (6), que investiga desvios nas obras da Arena das Dunas, em Natal.

Em 11 de setembro de 2014, o repasse de ‘valores ilícitos’, no montante de R$ 500 mil, em forma de doação, saiu da OAS par o ‘destinatário’ Michel Elias Temer de Lulia, justamente ao candidato a vice-presidente. Desta conta, a quantia foi transferida para o diretório estadual do PMDB no Rio Grande do Norte, e de lá para a conta de Henrique Alves.

De acordo com a investigação, a campanha recebeu aportes, via caixa 2 e propinas, da OAS e da Odebrecht. Foram identificadas 206 ligações telefônicas entre Henrique Alves e Léo Pinheiro, presidente da OAS.

“O quadro se mostra mais preocupante se se considera que, exatamente em 2016, até os dias de hoje, o partido político de Henrique Eduardo Lyra Alves, o PMDB, assumiu a Presidência da República, após processo de impeachment da anterior Chefe do Executivo nacional”, afirma a Procuradoria, prosseguindo: “O vice-presidente Michel Temer, correligionário de Eduardo Henrique Lyra Alves, assumiu o poder, sendo concretamente provável que o ora investigado se dirija a Brasília/DF exatamente para com ele estabelecer articulações da mais diversa ordem.”

