'Libération': Julgamento da chapa Dilma-Temer é marcado por discussões acaloradas entre juízes

Matéria publicada nesta quinta-feira (8) pelo Libération fala sobre o julgamento que está acontecendo ha dois dias no Supremo Tribunal Eleitoral do Brasil, onde está sendo discutido o financiamento da campanha presidencial de 2014, onde concorreram na mesma chapa Dilma Rousseff e Michel Temer.

A reportagem diz que o processo pode culminar com a cassação do presidente. O início do julgamento foi marcado por debates acalorados entre juízes sobre o que incluir neste dossiê de 8000 páginas contendo oitenta horas de depoimentos.

Libération destaca a crise pela qual passa o presidente Temer após os áudios onde aparece discutindo pagamento pelo silêncio de Eduardo Cunha, ex-deputado preso, com um empresário altamente envolvido com esquema de corrupção.

