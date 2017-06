'Les Echos': Mandato de Michel Temer é ameaçado pela justiça eleitoral

Matéria publicada nesta quinta-feira (8) pelo Les Echos conta que os brasileiros estão de olho desde terça-feira no estranho edifício ladeado por três cúpulas brancas em Brasília, onde está localizado o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), uma das últimas obras do arquiteto Oscar Niemeyer.

A reportagem afirma que sete juízes vão decidir sobre a validade da eleição presidencial de 2014, que deve declarar se a campanha de Dilma Rousseff e seu vice Michel Temer, hoje presidente - foi financiada com dinheiro ilícito. O arquivo contém 8.000 páginas e oitenta horas de depoimentos.

Dilma Rousseff foi deposto no ano passado, mas é o mandato de Michel Temer, já implicado em outros casos, o que está agora em jogo, diz Les Echos.

Um resultado incerto

O resultado do julgamento é incerto, avalia o diário francês. O relator do TSE, Herman Benjamin, deve recomendar a anulação da eleição de 2014.

"Somente índios que vivem isolados do mundo na Amazônia não sabiam que havia financiamento irregular", ele argumentou.

A decisão final, que pode sair nesta quinta-feira (8), devem ser tomadas pela maioria de sete juízes que compõem o TSE, mas o procedimento pode ser prorrogado por várias semanas, se um deles pedir pela suspensão do processo para rever evidência.

"Um deles vai necessitar de tempo adicional para a reflexão e isso deve resultar em uma suspensão da reunião", acredita o cientista político David Fleischer, em Brasília.

Neste caso, ele iria atrasar ainda mais um processo que já se estende desde abril.

"Se eles suspenderem o julgamento, isso pode se virar contra Temer" acredita Christopher Garman, diretor da consultoria Eurasia.

Muitas hipóteses

As suposições são numerosos, aponta Les Echos. A maioria dos juízes, dois dos quais foram nomeados pelo próprio Michel Temer poderiam decidir pela sua inocência.

"O TSE não é um brinquedo nas mãos do governo", no entanto, defende o presidente do tribunal, Gilmar Mendes, que já manifestou sua simpatia por Michel Temer. Se o TSE decidir a favor da anulação da vitória da chapa Dilma/Temer, ele ainda poderia apelar.

Mas este não seria o fim dos problemas de Michel Temer. A revelação em meados de maio, de uma gravação em que ele parece concordar em comprar o silêncio de Eduardo Cunha é objeto de outro processo de corrupção e obstrução da justiça. O Chefe de Estado também foi convocado para responder a 80 perguntas, formuladas pela Polícia Federal sobre o seu envolvimento no caso JBS.

> > Les Echos