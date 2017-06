'Bloomberg': Tribunal Eleitoral do Brasil debate futuro de Temer pelo terceiro dia

Matéria publicada nesta quinta-feira (8) pela Bloomberg conta que uma decisão do principal tribunal eleitoral brasileiro poderia desencadear na demissão do presidente Michel Temer entrou em seu terceiro dia nesta manhã sem uma indicação clara de seu resultado.

Segundo a reportagem o tribunal de sete membros decidirá se Temer e a ex-presidente Dilma Rousseff receberam contribuições de campanha ilegais em 2014 de propinas envolvendo empresas estatais. As deliberações podem prolongar-se no sábado e resultar na expulsão de Temer, que nega as irregularidades.

O noticiário afirma que o aumento da incerteza política tornou mais difícil para Temer avançar sua agenda de reformas, que inclui uma revisão de pensão considerada essencial para fortalecer as contas públicas. Os ativos brasileiros registraram ganhos nos últimos dias, pois a mídia local informou que Temer pode sobreviver ao julgamento, embora os membros da corte não tenham sinalizado publicamente como pretendem votar.

Até agora, os juízes discutiram pedidos para excluir evidências recentes que poderiam ser usadas para apoiar reivindicações de financiamento fora do livro. Uma vez que o caso foi arquivado em 2014, os promotores que trabalham na investigação Lava Jato reuniram dúzias de argumentos descrevendo como os construtores subornaram políticos e executivos em empresas estatais para conquistar contratos de obras públicas de alta qualidade. Parte desses subornos foram supostamente utilizados para financiar campanhas políticas, informa Bloomberg.

