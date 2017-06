TSE inicia 2º dia de julgamento da chapa Dilma-Temer

Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) retomaram, às 9h da manhã desta quarta-feira (7), o julgamento da chapa Dilma-Temer, que pode resultar na cassação do presidente Michel Temer.

A principal questão do dia será decidir se os depoimentos dos executivos da Odebrecht, solicitados pelo ministro Herman Benjamin, deverão ser deletados do julgamento ou poderão ser usados como prova. Além disso, é esperado que seja iniciada a votação por parte dos juízes, que será inciada pelo voto de Benjamin e terminará com o de Gilmar Mendes.

Devido a notícias divulgadas pela imprensa com relação à Operação Lava Jato, Benjamin convocou, em fevereiro, oitivas de delatores da Odebrecht. Nenhuma das testemunhas foi requerida pelas partes, segundo os advogados de defesa.

Na primeira sessão, realizada na noite desta terça-feira (6), os ministros decidiram a respeito de algumas questões preliminares, como a de que cabe ao TSE, e não apenas ao Supremo Tribunal Federal (STF), julgar a cassação do presidente.