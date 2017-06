TSE convoca sessões extras para julgar chapa Dilma-Temer

Durante os debates desta quarta-feira (7) do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ficou definido que serão convocadas novas sessões para o julgamento da chapa formada por Dilma Rousseff e Michel Temer nas eleições de 2014.

Inicialmente, os debates deveriam terminar nesta quinta-feira (8), após quatro sessões. No entanto, os ministros definiram a convocação de novos debates para a tarde de amanhã, além de deixar disponível a agenda para sessões na sexta-feira (9). Se necessário, ainda serão marcadas sessões para o fim de semana.

A sugestão foi dada pelo presidente do TSE, Gilmar Mendes, durante a explanação do voto do relator ministro Herman Benjamin. A sessão dessa quarta-feira, a segunda agendada sobre o tema, ainda não terminou.