'The Economist': Tribunal Superior Eleitoral pode derrubar presidente do Brasil

The Economist publicou nesta terça-feira (6) uma matéria sobre o julgamento da chapa Dilma/Temer, onde lembra que o processo foi aberto pelo senador afastado Aécio Neves, que na ocasião perdeu a campanha presidencial em 2014 para Dilma Rousseff.

A revista britânica conta que o Supremo Tribunal Eleitoral finalmente começou a ouvir o caso que no início era algo para irritar o Partido dos Trabalhadores e se tornou uma ameaça real para Michel Temer, o vice-presidente que assumiu o poder após o impeachment de Dilma no ano passado.

Por meses, Temer pareceu navegar através do TSE. "Não tenho preocupações", disse ele ao The Economist quando perguntado sobre o caso em março. Verdade, relatos de erros menos triviais surgiram desde que o PSDB arquivou o primeiro processo: que os políticos, do PT, o Partido Centrista do Movimento Democrático Brasileiro de Temer (PMDB) e, ironicamente, o próprio Aécio Neves, teriam recebido bilhões de dólares em subornos em troca de concessões de contratos públicos para empresas. Algumas dessas acusações figurarão nas deliberações do TSE.

Os advogados de Temer insistiram para que os cofres da campanha fossem completamente separados. Certamente, eles acrescentaram que o processo destruiria a estabilidade introduzida por Temer e ameaçava suas ambiciosas reformas a gastos públicos inabaláveis ??e rígidas leis trabalhistas. Os advogados de Temer pareciam despreocupados. A justiça pode ser cega, eles sugeriram, mas os ventos políticos derrubariam suas escalas.

Esse argumento retrocedeu espetacularmente no mês passado, quando uma gravação de áudio de Temer surgiu, supostamente tolerando o pagamento de subornos para impedir a sonda de corrupção. O presidente que nunca foi popular, agora sob investigação criminal, tendo assim dificultado sua situação no Congresso. Muitos abandonaram sua coalizão. Com os ventos políticos virando contra ele, existe o perigo de os juízes eleitorais também.

Dito isto, é improvável que removam Temer, a menos que tenham certeza de uma sucessão ordenada. O PSDB está em negociações com outras partes para encontrar alguém com quem o Congresso poderia voltar em uma eleição indireta. Isto deveria ser dentro de 30 dias da partida do presidente; Rodrigo Maia, governaria como intermediário no ínterim. Uma opção é Tasso Jereissati, um respeitado senador do PSDB. Outro é o próprio Maia.

Temer não está desistindo ainda. Ele protesta por sua inocência e se recusa a renunciar. No dia 29 de maio, ele disse a jornalistas estrangeiros que ele continua confiante de uma vitória no TSE e quer que o assunto seja resolvido rapidamente. No dia anterior, ele nomeou um ex-juiz eleitoral como ministro da Justiça, possivelmente para influenciar o tribunal.

Em 31 de maio, o banco central estendeu uma série de reduções de taxa de juros em resposta a Inflação moderada. As ações brasileiras e a moeda se recuperaram um pouco do pânico induzido pelos problemas do presidente Temer. Ironicamente, isso pode ser porque a expulsão de Temer parece menos assustadora quando a economia está melhorando - em parte graças à confiança incentivada por suas reformas.

