Prefeitura de SP usa drones para vigiar nova “cracolândia”

Após dois meses do anúncio de que iria formar um esquema de vigilância por drones pela cidade, a Prefeitura de São Paulo revelou que o recurso já está sendo aplicado na região da Praça Princesa Isabel, onde se formou uma nova “cracolândia”. O anúncio foi feito pelo prefeito João Doria em um evento realizado pela Federação Brasileira de Bancos, na terça-feira (6).

O recurso está sendo chamado de "dronepol". A prefeitura paulistana possui cinco drones e 15 kits de câmeras à disposição da Defesa Civil e da Guarda Civil Metropolitana. O equipamento foi doado pela empresa chinesa Dahua Technology em parceria com a PGIDB. Segundo a administração Doria, o município não teve que arcar com nenhum custo. O valor estimado dos drones e do kit é de R$ 650 mil.

Administração Doria anunciou o uso de drones na terça (6)

Na época em que anunciou a parceria, a prefeitura informou que os kits de câmeras deveriam ser instalados tanto nas viaturas quanto nas fardas dos guardas civis, que poderiam usar o equipamento para registrar vídeos, áudios e guardar coordenadas geográficas, além de transmitir dados pela internet.