Polícia de São Paulo prepara licitação para comprar 5 mil pistolas

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Estado de São Paulo confirmou que está finalizando um edital de licitação internacional para a compra de 5 mil pistolas para a Polícia Militar paulista. Atualmente, a corporação está buscando uma empresa para divulgação do pregão no exterior. O edital busca fornecedores no Brasil e no exterior.

De acordo com a SSP, o Exército autorizou que o edital também seja aberto a empresas internacionais. “A medida foi tomada após impedimento da empresa Taurus de fornecer armamento no período de dois anos, após falhas apresentadas em material comprado pela PM e confirmadas por laudos periciais”, disse a secretaria em nota.

A SSP destacou que os fabricantes terão que atender todas as especificações previstas no edital, entre elas o fornecimento dos 5 mil armamentos (pistolas semiautomáticas de calibre .40) em até 180 dias. Até o momento, 11 empresas manifestaram interesse em participar do pregão.

Em nota, a Taurus disse que as alegações a respeito de supostos problemas em suas armas não se sustentam. “Isto é confirmado tanto por laudos periciais como pela verificação pelo Exército Brasileiro do processo produtivo da Taurus. Ainda assim, essas alegações são retomadas periodicamente como parte de uma campanha negativa contra a companhia, motivada por interesses comerciais e financeiros”.

A empresa disse ainda que tem uma longa relação com a PM paulista e sempre procurou atender as necessidades da instituição da melhor forma possível. “É incorreto supor que a licitação da PMSP se deve a problemas nas armas da Taurus. A decisão se deve provavelmente a necessidades específicas que a PMSP considera que serão melhor atendidas dessa forma”.