Ministros do TSE decidem estender sessão de quinta-feira por toda a tarde

Diante do prolongamento dos debates, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiram, nesta quarta-feira (7), estender por todo o dia a sessão de quinta-feira (8) do julgamento da chapa Dilma-Temer. Inicialmente, haveria duas sessões, de manhã e à noite. Eles decidiram também que, se preciso, haverá uma sessão extra na sexta-feira (9).

O presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, informou que fará uma comunicação à presidente do Supremo Tribunal Federal, Cármen Lúcia, sobre a ausência, na tarde de quinta-feira, dos três ministros do TSE que também integram o STF (o próprio Gilmar Mendes, Luiz Fux e Rosa Weber).

