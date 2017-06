'Le Monde': Temer está no olho do furacão

Matéria publicada nesta quarta-feira (7) pelo jornal Le Monde fala sobre o início do julgamento que pode cassar a chapa Dilma/Temer.

O diário francês diz que "Temer está no olho do furacão", após as recentes denúncias de corrupção reveladas pela delação do empresário Joesley Batista, da JBS.

Monde explica que a decisão final do TSE pode ser anunciada nesta quinta-feira ou se prolongar por várias semanas.

O jornal explica que a decisão final do TSE pode ser anunciada nesta quinta-feira ou se prolongar por várias semanas

O texto avalia que a crise política atingiu tal paroxismo que muitos analistas acreditam que os sete juízes do TSE vão basear sua decisão no contexto político, mesmo tendo o o relator do caso, Herman Benjamin, excluído publicamente essa possibilidade.

> > Le Monde