Janaina diz que Haddad 'viaja' em análise sobre impeachment de Dilma

A jurista Janaina Paschoal, uma das autoras do processo de impeachment contra a ex-presidente Dilma Rousseff, publicou no Twitter uma série de críticas à análise do ex-prefeito Fernando Haddad, publicada na edição de junho da revista piauí. No texto, o petista destaca, entre outras coisas, que a articulação contra Dilma teve participação direta do senador José Serra (PSDB). Para Janaina, Haddad "viaja quanto ao impeachment".

"Bom dia, Amados! Eu iria falar sobre o julgamento no TSE, mas uma amiga me enviou uma entrevista [sic] teratológica do ex-Prefeito Haddad", escreveu Janaina no Twitter, se referindo ao texto de Haddad, que não se caracteriza como uma entrevista, na piauí.

"A entrevista [sic] foi dada à Revista Piauí. Não sei se Haddad está desesperado com as denúncias da JBS, ou se ele acredita no que disse", continua a jurista. "Pois bem, na tal entrevista [sic] além de acusar promotores como corruptos e perseguidores e bater na Lavajato, ele viaja quanto ao impeachment."

Janaína nega relação de José Serra com o processo de derrubou a presidente eleita

Haddad dizia no texto que "a articulação de Miguel Reale Jr. e Janaina Paschoal com Hélio Bicudo, autores do pedido de impeachment contra Dilma, teve participação direta de Serra".

Janaína nega a relação de Serra com o processo de derrubou a presidente eleita. "Haddad criou a teoria de que Serra teria sido o mentor do impeachment e teria articulado comigo, Helio Bicudo e Reale Jr!? Ele bebeu?", escreveu. "A única vez que falei com Serra sobre o impeachment, foi para ouvi-lo dizer (com aquela boca de chupa ovo): Não tem elementos!"

"Francamente, Haddad, tome tenência! Eu articulando com Serra? Assista ao filme sobre o Real. Serra me tratou como tratou Gustavo Franco!", continua Janaína. "Mas o auge da viagem de Haddad foi dizer que FHC apoiou o impeachment!? Nem bebendo para acreditar nisso! Meu maior opositor foi FHC!"

Haddad escreveu em seu artigo que "a unidade do PSDB a favor do impeachment foi construída com a participação de FHC".

Na continuação de suas publicações no Twitter, Janaina caracteriza a "entrevista" de Haddad como "surreal", e reforça que o processo de impeachment contra Dilma foi "muito importante" para ela: "primeiro, tirei o PT do poder (ufa!); depois, descobri o que é o PSDB (irc!)". "Os caciques do PSDB nunca quiseram esse impeachment! PT e PSDB são faces de uma mesma moeda! Só não vê quem não quer!"

