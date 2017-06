'El País': "Como em Sodoma e Gomorra, parece impossível achar um inocente na política brasileira"

Artigo de Juan Arias para El País Espanha publicado nesta quarta-feira (7) conta que ficou na Itália duas semanas acompanhando de longe a subida da maré política no Brasil. Ele diz que o "Brasil continua sendo visto, da Europa, como um país feliz, belo e alegre. E quando se comenta sobre a corrupção política, dizem que se trata de uma epidemia mundial".

Arias afirma que para seus amigos, o que se repete a todo instante é que " este país não tem conserto". Ele questiona o leitor: Será verdade?

Para ele, o certo é que a política se apresenta a cada hora mais sem saída. Em poucos dias tudo parece se precipitar no abismo. O presidente Temer se afunda a cada hora que passa e com ele seu governo e a esperança de uma melhora na economia que agonizava quando chegou ao poder.

Juan ressalta que a ex-presidenta Dilma, que Temer substituiu depois que ela perdeu seu mandato devido a um polêmico impeachment, volta a ser objeto de investigação do TSE, que pode anular as eleições que lhe deram a vitória em 2014 e fazê-lo assim perder seus direitos políticos e acrescenta que estão pedindo a prisão do mítico e popular presidente Lula, por corrupção.

O autor aponta que três presidências da República desacreditadas em alguns anos parecem um desafio capaz de destruir todas as esperanças na política até nas democracias mais sólidas.

Resistirá o Brasil a esse terremoto político, ao qual, ao mesmo tempo, os analistas mais ponderados não veem saída, já que o vírus da corrupção parece ter infectado toda a classe política, com poucas exceções? Como no relato bíblico de Sodoma e Gomorra, hoje parece impossível encontrar um só justo na cidade política brasileira.

Juana Arias para El País acredita que a esperança, também para o Brasil, nesta hora de noite escura, poderá vir não de seus políticos, que representam um mundo apagado e sem esperança, mas desse impulso de vida de cada um de nós que, como recordava Freud, acaba sendo mais forte que a morte. Os políticos passam – inclusive os presidentes, maiores responsáveis pela vida pública –, e os brasileiros, como são vistos lá fora, serão capazes de alcançar esse milagre de saber fazer renascer, diante das adversidades, como está começando a fazer até em seu velho e eterno amor, o futebol.

> > El País