Ariana Grande lança cover para ajudar vítimas de atentado

A versão da música "Somewhere Over the Rainbow", imortalizada na voz de Judy Garland, pela cantora pop Ariana Grande será lançada como um single beneficente e, todos os fundos arrecadados com ela serão revertidos para os familiares das vítimas do atentado de Manchester de maio, que matou 22 pessoas.

Segundo o jornal britânico "The Sun", a equipe da estrela teen está preparando os últimos detalhes para lançar a música, que foi cantada por Ariana no final do show beneficente One Love Manchester. A apresentação de quase três horas repleta de covers de clássicos foi realizada pela artista no último domingo (4) no estádio de críquete Old Trafford e contou com a participação de pop stars como Justin Bieber, Miley Cyrus e Katy Perry. O show, transmitido para 30 países, arrecadou cerca de 10 milhões de euros para a Cruz Vermelha e para o fundo de emergência We Love Manchester, mesmo destino que terá toda a renda da versão de "Somewhere Over the Rainbow".

Além disso, após uma pausa na sua turnê internacional devido ao atentado, que aconteceu logo após o fim de sua apresentação na cidade britânica do dia 22 de maio, Ariana reiniciou seus concertos nesta quarta-feira, dia 7, em Paris. Em volta da sala de espetáculos de Bercy, a polícia francesa montou um forte esquema de segurança.