Vox Populi/CUT: Lula venceria segundo turno com mais de 50% dos votos

Pesquisa Vox Populi encomendada pela CUT indica que, se a eleição presidencial fosse hoje, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceria o primeiro turno com 45% dos votos, mesmo percentual registrado em abril. Já no segundo turno, levaria mais de 50% dos votos contra a maior parte dos possíveis candidatos.

No primeiro turno, o segundo lugar ficaria com Jair Bolsonaro (PSC), que registrou 13% das intenções de voto, ou 12% no cenário com João Doria (PSDB). Marina Silva (Rede) teria 9%, Ciro Gomes (PDT), 5%, Alckmin ou João Doria, 4%, e o senador afastado Aécio Neves, 1%.

No segundo turno, Lula venceria com 52% das intenções de votos contra Geraldo Alckmin, que ficaria com 11% dos votos. Contra Doria, o petista teria 51% dos votos e o prefeito, 13%. Lula também ganharia de Marina Silva por 50% a 15%. Se o candidato for Aécio, Lula sobe para 53%, contra 5%.

Intenção de voto espontânea

Na consulta de voto espontânea (quando o entrevistador não mostra nenhum nome na cartela), o levantamento aponta que 40% votariam em Lula. Em abril, o percentual era de 36%. Em segundo lugar, aparece Jair Bolsonaro, com 8%, que tinha 6% em abril.

Já Marina Silva e o juiz Sérgio Moro empatam, com 2%. Em 5º lugar, com 1% das intenções de voto, aparecem Ciro Gomes, Joaquim Barbosa (sem partido), João Doria, o ex-presidente Fernando Henrique (PSDB) e Geraldo Alckmin.

Aécio Neves aparece com 0% de intenção de voto. Em abril, antes da divulgação do grampo da JBS que envolve o senador afastado, ele registrava 3% das intenções de voto.

Governo Temer

A pesquisa também avaliou o governo de Michel Temer. Para 52% dos entrevistados, a vida piorou com Temer na presidência; enquanto 38% dizem que nada mudou e 9%, que melhorou. Sobre a renda, 56% apontam que diminuiu, 39% que não mudou, 4% que aumentou e 1% não soube ou não quis responder.