'Manus': Dinheiro foi direcionado à campanha de Alves para governo do RN

A força-tarefa da Lava Jato deu detalhes na manhã desta terça-feira (6) sobre a Operação Manus, que prendeu o ex-ministro Henrique Eduardo Alves (PMDB), presidente da Câmara dos Deputados de 2013 a 2014. De acordo com as investigações, atos de corrupção ativa e passiva, além de lavagem de dinheiro envolvendo a construção da Arena das Dunas, em Natal (RN), teriam servido para financiar a campanha de Henrique Eduardo Alves ao governo do Rio Grande do Norte, em 2014. O sobrepreço da obra chega a R$ 77 milhões.

O repasse à campanha teria sido feito por meio de transferências formais e também por meio de caixa dois. No primeiro caso, empresas simulavam prestação de serviços oficiais.

O ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha, que já está preso em Curitiba, também foi alvo de pedido de prisão preventiva. Além dele, o secretário de Obras Públicas de Natal, Fred Queiroz, também foi preso. A operação ainda teve como alvo de condução coercitiva o publicitário Arturo Arruda, em Mossoró, no Oeste do estado, e os agentes fizeram busca e apreensão na produtora Peron Filmes, em Natal.

Henrique Alves e Eduardo Cunha queriam direcionar repasses para os seus estados

Henrique Alves e Fred Queiroz serão encaminhados ao sistema prisional do Estado do Rio Grande do Norte até o final da tarde.

As investigações tiveram início a partir de mensagens de celular de Leo Pinheiro, ex-presidente da construtora OAS, e chegaram a outras evidências, segundo a força tarefa. Além a OAS, o procurador Rodrigo Teles também apontou participação da Odebrecht e da Carioca Engenharia, esta com um "relacionamento histórico de pagamento de propina para Eduardo Cunha".

As mensagens do celular do Leo Pinheiro começam em 2012, e comprovam a influência de Cunha e Alves sob o judiciário, segundo Teles. Os dois ex-presidentes da Câmara queriam direcionar doações eleitorais para os seus estados, Rio Grande do Norte e Rio de Janeiro, o que acontecia também fora do período de eleições.

A operação desta terça-feira envolveu três mandados de prisão preventiva, seis mandados de condução coercitiva e 22 mandados de busca e apreensão.

A investigação se iniciou após a análise das provas coletadas em várias das etapas da Operação Lava Jato que apontavam solicitação e o efetivo recebimento de vantagens indevidas pelos dois ex-parlamentares.

A partir das delações premiadas em inquéritos que tramitam no STF, e por meio de afastamento de sigilos fiscal, bancário e telefônico dos envolvidos, foram identificados diversos valores recebidos como doação eleitoral oficial, entre os anos de 2012 e 2014, que na verdade consistiram em pagamento de propina. Identificou-se também que os valores supostamente doados para a campanha eleitoral em 2014 de um dos investigados foram desviados em benefício pessoal.

Os investigados responderão, na medida de suas participações, pelos crimes de corrupção ativa e passiva, além de lavagem de dinheiro. Sobre o nome da operação, é referência ao provérbio latino “Manus Manum Fricat, Et Manus Manus Lavat”, cujo significado é: uma mão esfrega a outra; uma mão lava a outra, em referência a troca de favores entre empreiteiras, interessadas em emendas e obras, e parlamentares.