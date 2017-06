'Le Monde': Presidente "moribundo" vive seus últimos momentos à frente do país

O jornal francês Le Monde publicou nesta terça-feira (6) uma matéria sobre o julgamento da chapa Dilma/Temer, que começa nesta noite e segue até quinta-feira (8), tendo sua decisão na sexta-feira (9).

Monde diz que como presidente moribundo de um país em crise, Michel Temer, provavelmente está vivendo seus últimos momentos à frente do Brasil. Quase um ano após o impeachment da Presidente de esquerda, Dilma Rousseff, o ex-vice-presidente, que afirmou que colocaria o país no caminho da estabilidade, está em vias de ser expulso.

O diário afirma que o destino do chefe de Estado começa a ser selado a partir de terça - feira 6 de junho ás 19h, e pode finalmente acabar com seu mandato.

Na opinião da maioria dos observadores, as chances de sobrevivência Michel Temer, altamente envolvido com suspeitas de corrupção e muito impopular são escassas, e sua determinação em se manter só agrava o clima de instabilidade política desde meados de Maio após as comprometedoras revelações sobre ele.

No domingo, em um editorial intitulado "Sem Temer", que pode ser entendido "sem Temer", mas também "sem medo", o diário Folha de São Paulo já evoca depois de julgar a credibilidade do presidente "dramaticamente comprometida" .

Na opinião da maioria dos observadores, as chances de sobrevivência Michel Temer são escassas

Por que o presidente será submetido a este julgamento?

O TSE deve decidir sobre a regularidade das contas da campanha presidencial de 2014 realizado juntamente com Dilma Rousseff do Partido dos Trabalhadores (PT, esquerda) e o então vice-presidente, Michel Temer, Partido do Movimento Democrático Brasileiro ( PMDB, centro).

Ironicamente, é Aécio Neves, o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB historicamente deixou o centro, mas agora rotulados direita), agora aliado de Michel Temer, quem pediu a abertura um procedimento no TSE. Desgostoso por ter perdido por pouco a eleição, o candidato denunciou irregularidades e práticas ilícitas (que agora também é suspeita) em 2014 com a Justiça Eleitoral.

Após o impeachment de Dilma Rousseff, em agosto de 2016, o julgamento TSE poderia caducar. Mas as reviravoltas do processo judicial da "Lava Jato", que revelou um escândalo um absurdo de corrupção, entregou sua quota de revelações embaraçosas sobre o uso de caixa dois para o financiamento de campanhas e partidos. O suficiente para dar este julgamento a sua relevância.

Qual o risco para Michel Temer?

Exceto se houver o adiamento do julgamento, os sete juízes do TSE, três dos quais também são membros do Supremo Tribunal vão analisar terça, quarta e quinta-feira os argumentos da defesa e acusações capazes de afirmar ou negar o uso de dinheiro sujo ou não declarado. Os advogados de Michel Temer implorar para separar o seu caso de Dilma Rousseff, dizendo que a dupla usou duas contas separadas para a campanha de 2014. Este pedido tem sido até agora negado.

Após a audiência, se nada suspender o processo das reuniões, são esperados que os sete juízes anunciem seu veredicto. Seu mandato será cassado,e ele será obrigado a se demitir imediatamente e também poderia ficar inelegível por oito anos.

Quais são as possíveis consequências?

Combativo, Michel Temer deu a entender que ele iria usar todos os recursos possíveis em caso de julgamento desfavorável do TSE. O procedimento seria oferecer um alívio para o chefe de Estado, o tempo que este recurso seja examinado pelo Supremo Tribunal Federal. Mas se o mais alto tribunal brasileiro recusar este novo julgamento final, o presidente vai deixar o cargo.

Em seguida, a vaga seria assegurada por trinta dias pelo Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia.

Entre os candidatos que poderia pretendem substitui-lo estão: Nelson Jobim (PMDB), ex-presidente do Supremo Tribunal e do Ministro da Defesa no governo do presidente Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2011) e Dilma Rousseff (2011-2016) ou Tasso Jereissati, senador e presidente do PSDB desde o afastamento da líder do partido que foi de Aécio Neves, enfraquecido por uma série de revelações.

Após o "Impeachment" (remoção) de Dilma Rousseff, considerado um "golpe" por alguns brasileiros, a rua provavelmente vai aceitar com dificuldade a eleição indireta, mas as eleições diretas dentro de dois anos da próxima eleição presidencial (outubro de 2018) não estão na Constituição, e a votação de uma emenda constitucional para mudar a situação parece, neste momento, pura ilusão.

> > Le Monde