Ex de Luiza Brunet é condenado a um ano de prisão em regime aberto

A assessoria de imprensa de Luiza Brunet informou em nota na noite desta segunda-feira (5) que o ex-companheiro da atriz e ex-modelo, o empresário Lírio Albino Parisotto, foi condenado a um ano de prisão em regime aberto, por agressão. A Justiça Federal de São Paulo não disponibiliza informações, sob o argumento de que o processo corre em segredo Justiça.

Luiza Brunet revelou que sofreu agressões físicas do ex-companheiro, o empresário Lírio Albino Parisotto, com quem namorou por cinco anos, em julho de 216. A agressão ocorreu na madrugada de 21 de maio daquele ano, no apartamento de Lírio, em Nova York.

A decisão da juíza Elaine Cristina Monteiro Cavalcanti também determina que o réu fique dois anos sob vigilância, e a prestação de serviço comunitário por 12 meses.

"Difícil dizer o que sinto. Mas é um dia que me deixa realizada", escreveu Luiza Brunet em sua página

“Nestes últimos meses, aprendi mais sobre solidariedade. Recebi, de homens e mulheres, apoio e carinho com uma força enorme. A todos, minha imensa gratidão. Não foi fácil me expor, nem será apagar as marcas que a violência me deixou. Mas o que, ontem, foi vergonha e medo, hoje, é força e uma certeza: seguir no combate à violência contra as mulheres. Dei um importante passo, tive coragem para mudar e sempre fiquei ao lado da verdade”, diz Luiza Brunet, em nota divulgada pela assessoria.

Luiza Brunet também comentou sobre o caso em sua página no Instagram. "Difícil dizer o que sinto. Mas é um dia que me deixa realizada, com o coração pacificado e uma sensação de ter ido no caminho certo. Não foi fácil me expor e conviver com as marcas dessa violência. Mas há algo maior. Este dia dia não é só meu - que atravessei esse doloroso caminho pessoal até aqui e precisei romper tantos medos", diz a nota.

"É um momento muito maior pelo que significa para tantas mulheres na mesma condição. Não existe aqui a Luiza. Existem mulheres. Existe a minha imensa felicidade pelo funcionamento da justiça. Dessa incrível Lei Maria da Penha. Não se calem mulheres. Vamos mudar essa situação. Não acaba aqui. Vocês me inspiraram sempre com seu apoio e sua força. E o que tenho a dizer se resume a uma palavra: gratidão. #CoragemPraMudar #NãoSeCale #UnidasSempre #Gratidão", completa a modelo na rede social.

