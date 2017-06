Chuva supera em um dia o esperado para o mês de junho em São Paulo

A chuva que atingiu a cidade de São Paulo somou 51,9 milímetros (mm) nas últimas 24 horas, volume superior ao esperado para todo o mês de junho (50 mm). As informações foram divulgadas hoje (6) pelo Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

O mês passado, segundo o CGE, também foi o segundo mais chuvoso da série histórica, que existe desde 1995. Choveu 144,4 mm em maio, o equivalente a 160% acima da média. Adilson Nazário, técnico em meteorologia do CGE, explica que o alto volume de água encharca o solo e aumenta o potencial para alagamentos e deslizamentos de terra.

No início da manhã, a cidade registra três pontos de alagamentos intransitáveis para veículos e 94 quilômetros de congestionamento, de acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

Desabamentos e alagamentos

Os alagamentos ocorrem na Avenida Águia de Haia (na região de Itaquera, zona leste), na Avenida Mercúrio (região da Mooca, zona leste) e na Ponte João Dias (em Santo Amaro, zona sul). Um muro desabou na Rua Andorinha Coleira, na região de Capão Redondo, na zona sul da capital. Ninguém ficou ferido.

O Corpo de Bombeiros atendeu a um chamado, às 5h20, de queda árvore sobre uma residência na Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, em Pirituba, na zona norte. Um adolescente de 17 anos foi socorrido com escoriações na perna e encaminhado ao Pronto-Socorro de Pirituba. Uma segunda vítima foi socorrida por populares.

Segundo o CGE, as precipitações mais significativas caíram sobre os municípios de Cotia e Pirapora do Bom Jesus, no oeste da região metropolitana, e de São Roque (na região de Sorocaba). Na capital, as áreas de instabilidades predominam nos bairros da zona norte, centro e zona leste.

A temperatura média nesta manhã é de 18°C. No decorrer do dia, o tempo fica abafado, com temperatura máxima prevista de 26ºC. A umidade do ar oscila entre 50% e 90%. Nos períodos da tarde e início da noite devem ocorrer pancadas rápidas e isoladas de chuva.