Local por onde jovens fugiram no Recife tinha guarita desativada, diz fundação

A Fundação de Atendimento Socioeducativo (Funase), responsável pela unidade de internação de onde jovens infratores fugiram na madrugada desta segunda-feira (5), em Abreu e Lima, no Recife, informou que a guarita de segurança próxima ao muro por onde eles saíram estava desativada. A fuga começou por volta de 1h da madrugada e, durante a ação, dois internos foram mortos mortos e 35 fugiram. O número oficial anterior era 34, mas foi atualizado no fim da manhã.

No Centro de Atendimento Socioeducativo (Case) de Abreu e Lima, localizado na região metropolitana do Recife, há três guaritas onde policiais militares deveriam fazer a vigilância da unidade. Os agentes socioeducativos que trabalham diretamente com os adolescentes infratores não têm autorização para uso de arma letal ou não letal.

Conforme a Agência Brasil adiantou, uma das guaritas da unidade, a que fica perto do muro onde os internos abriram o buraco, não é usada. Sobre isso, a Funase disse que a PM deve ser procurada, já que é um policial militar que fica de guarda na torre de vigilância. A corporação foi procurada pela reportagem, mas ainda não conseguiu retorno.

Rebelião

Para dar início à rebelião, os internos incendiaram uma área dentro da unidade. Depois, fugiram por um buraco no muro. Policiais militares do Grupamento de Apoio Tático Itinerante (GATI) e da Rádio Patrulha, um helicóptero da Secretaria de Defesa Social e o Corpo de Bombeiros atuaram na ocorrência. O tumulto foi contido com a chegada do Batalhão de Choque da PM. Os corpos das vítimas foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML).

A fundação informou que 11 adolescentes foram recapturados nas redondezas. Os dois jovens que tiveram ferimentos leves, segundo o novo boletim da instituição, foram encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), de Jardim Paulista e já retornaram à unidade.

A Funase ainda não tem a informação sobre as causas da morte de dois adolescentes.