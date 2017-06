'Le Figaro': Mais um aliado de Temer é preso pela Lava Jato

Matéria publicada neste domingo (4) pelo jornal Le Figaro conta que um ex-deputado e conselheiro próximo ao presidente brasileiro Michel Temer, filmado recebendo uma mala repleta de dinheiro foi preso no sábado em Brasília.

Segundo a reportagem Rodrigo Rocha Loures está em prisão preventiva por ordem do juiz do Supremo Tribunal Federal Edson Fachin, responsável pela operação Lava Jato. E

O diário acrescenta que o ex-assessor de Temer foi filmado em março recebendo uma mala com cerca de US$ 150.000, que de acordo com testemunhas, seria para subornos.

O noticiário analisa que o governo do presidente Temer está em crise desde o áudio revelado em 17 de maio, no qual ele parece concordar com os subornos para comprar o silêncio de Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara.

Reportagem diz que ex-assessor de Temer foi filmado em março recebendo uma mala com cerca de US$ 150.000

> > Le Figaro