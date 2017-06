Há algo errado no fundo de previdência municipal do Rio, diz presidente da CPI

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Câmara Municipal do Rio de Janeiro iniciou nesta segunda-feira (5) os trabalhos para apurar se existem irregularidades na gestão do Fundo de Previdência dos Funcionários do Município do Rio de Janeiro.

"O fundo é uma espécie de caderneta de poupança dos 120 mil funcionários e 80 mil pensionistas e aposentados do município. Nos últimos anos, ficou claro que há algo errado nele, uma vez que a prefeitura precisou retirar dinheiro do Tesouro para garantir o pagamento dos inativos", disse o presidente da CPI, vereador Paulo Pinheiro (PSOL).

A CPI foi instaurada a partir da assinatura de 17 vereadores. Nesta segunda foram feitos levantamentos das contas do fundo e foram solicitados documentos ao Tribunal de Contas do Município (TCM). Técnicos do tribunal e ex-gestores também serão chamados para prestar depoimento a respeito do assunto.

Pinheiro informou que o presidente do Tribunal de Contas da Município, Thiers Montebello, se dispôs a designar um servidor da Coordenadoria de Auditoria Geral (CAD) e outro da 5ª Inspetoria Geral de Controle Externo (IGE), inspetoria especializada no exame dos atos de admissão de pessoal, aposentadorias e pensões, para acompanhar as audiências da CPI e, eventualmente, esclarecerem dúvidas.

Segundo levantamento feito pelo Tribunal de Contas do Município, o rombo no fundo previdenciário seria de pelo menos R$ 2 bilhões. Há alguns anos, prédios da prefeitura foram repassados para o fundo.