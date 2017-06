Governo recebe primeiro carro elétrico para uso como veículo oficial

O ministério de Minas e Energia (MME) recebeu da empresa Itaipu Binacional, na manhã desta segunda-feira (5), um veículo elétrico para uso do Poder Executivo em regime de comodato. Na solenidade de entrega do carro modelo Renault-Fluence e de eletropostos, para uso de transporte oficial no ministério, o ministro Fernando Coelho incentivou iniciativas de uso de energias alternativas aos combustíveis fósseis, como o petróleo.

"No dia do meio ambiente, nos sentimos muito felizes com a entrega desse carro. Queremos incentivar sim o uso não só dos veículos elétricos, mas também das baterias. Sem nos esquecermos também das responsabilidades que nosso país assumiu com tratados internacionais no que diz respeito à preservação do meio ambiente", disse o ministro.

O principal tratado sobre o tema é o Acordo de Paris para redução das emissões de gases causadores do efeito estufa, como o gás carbônico, produzido por combustíveis fósseis. O tratado voltou à tona na semana passada, quando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decidiu deixar o acordo.

Na cerimônia, o ministro Fernando Coelho assinou, com o presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Júnior e o diretor-geral da Itaipu Binacional, Fernando Leone Viana, um contrato que regulamenta o uso de veículos elétricos e eletropostos em regime de comodato pelo poder executivo do Brasil.

A fabricação do carro é parte de um estudo para a comercialização de carros elétricos no Brasil, que poderiam ser substitutos dos veículos movidos a etanol. O diretor-geral da Itaipu apelou às instituições parceiras para investirem nas pesquisas. “O projeto do carro elétrico é desenvolvido com parceiras que somem forças para a preservação das questões ambientais. Essa cerimônia hoje também tem o apelo do fomento. Pretendemos continuar com a difusão da ideia da comercialização do carro elétrico”, afirmou.

Atualmente, os veículos que utilizam combustíveis fósseis são responsáveis por 23% da emissão dos gases tóxicos em todo o planeta. Até 2050, a previsão é que esse número chegue a 50%.