Centrais sindicais indicam nova Greve Geral para o dia 30 de junho

Centrais sindicais do país se reuniram na manhã desta segunda-feira (5), e terminaram o encontro com indicativo de Greve Geral para o dia 30 de junho. A data deve ser referendada pelas categorias em plenárias e assembleias estaduais. A preparação para o ato deve ocorrer no dia 20, durante a tarde.

O ato é contra as reformas trabalhista e da Previdência, e também pela saída de Michel Temer da Presidência e por eleições diretas.

"Se o Congresso Nacional, mesmo com tudo que temos feito, resolver antecipar a votação das reformas, vamos antecipar também as mobilizações. Não vamos permitir que votem contra a vontade do povo brasileiro. A classe trabalhadora irá reagir", destaca Sérgio Nobre, secretário-geral da CUT.

A intenção, de acordo com Nobre, é superar a Greve Geral do dia 28 de abril. "Primeiro as categorias devem referendar o dia 30. E o dia 20 será a preparação para o dia da Greve Geral, um grande dia nacional de mobilização, protesto, com ações em todas as capitais, assembleia nas portas de fábrica, paralisação de lojas, bancos, comércios, enfim, uma grande manifestação criando condições para a Greve Geral do dia 30."