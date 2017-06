Barroso diz que "é impossível não sentir vergonha pelo Brasil"

O ministro Luis Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), disse que “é impossível não sentir vergonha pelo que acontece no Brasil”, ao participar, na manhã desta segunda-feira (5), de um evento realizado pelas revistas Veja e Exame, em São Paulo.

Segundo o ministro do Supremo, o estado de corrupção generalizada e institucionalizada deixou o país devastado e com a autoestima baixa. “Ela [corrupção] se tornou um modo de vida. As pessoas se surpreendem com o que, de certa forma, sempre souberam”, disse.

Durante o evento, que discute mudanças na economia, política, tecnologia e sociedade, Barroso pregou, também, a mudança da cultura no Brasil em que os espertos valem mais que os honestos. “Sempre foi assim, mas é preciso deixar de ser. O custo moral e econômico pelo qual estamos passando tem que significar um novo começo”.

>> Barroso: Impeachment de Dilma deixou “cicatriz” e divisão na sociedade

>> "Onde você destampa tem alguma coisa errada" afirma Barroso --------- Agência AFP Agência ANSA Agência Brasil Agência Câmara Agência de Notícias do Turismo Agência IN Agência Senado Ágora Invest Brasil 247 Fapesp Informe CNC Investimentos e Notícias Jornal do Brasil Ministério da Educação Plataforma Política Social Portal Terra Porvir Rádio ONU Reuters Revista Mais Cidades Sputnik The New York Times WebMotors Autor