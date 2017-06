Temer pede a Alckmin para evitar debandada do PSDB

O presidente Michel Temer foi recebido no Palácio dos Bandeirantes pelo governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, para tentar conter uma possível debandada do PSDB da base aliada.

O encontro ocorreu na noite da última sexta-feira (2) e durou cerca de uma hora e meia. Os dois não deram declarações à imprensa após a reunião, mas Temer pediu para Alckmin esvaziar o movimento contra ele no diretório paulista dos tucanos, que terá uma reunião na próxima segunda (5) para discutir o apoio ao governo federal.

Segundo o jornal "Folha de S. Paulo", Alckmin reiterou que seu partido continuará apoiando as reformas e que qualquer discussão sobre rompimento com o PMDB só acontecerá "mais à frente". O PSDB é crucial para Temer manter a governabilidade e aprovar seus projetos no Congresso.

A cúpula tucana vem sendo pressionada pela base para abandonar o governo e evitar novos desgastes a sua imagem, já afetada pelos escândalos envolvendo o presidente afastado da legenda, Aécio Neves, denunciado por corrupção passiva e obstrução de Justiça ao Supremo Tribunal Federal (STF).

O PSDB possui quatro ministros no governo Temer: Bruno Araújo (Cidades), Aloysio Nunes (Relações Exteriores), Antonio Imbassahy (Secretaria de Governo) e Luislinda Valois (Direitos Humanos), sendo que o primeiro chegou a ameaçar entregar o cargo, mas acabou recuando.