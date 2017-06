Parque dos três picos comemora semana do meio ambiente

A Semana do Meio Ambiente começa nesta segunda-feira (5/6), quando é celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente, mas as comemorações nas unidades de conservação administradas pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea) se iniciaram neste fim de semana.

Em comemoração aos seus quinze anos de criação, o Parque Estadual dos Três Picos, na Região Serrana, preparou uma programação especial: atividades de educação ambiental, além de trilhas, oficinas e filmes.

Já na segunda-feira (5/6), a programação é voltada para a abertura da Semana Mundial do Meio Ambiente, em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Cachoeiras de Macacu. Neste dia, também serão realizadas oficinas de educação ambiental e uma comemoração especial em homenagem aos quinze anos da unidade de conservação.

Com 65 mil hectares, o Parque Estadual dos Três Picos abrange parte dos municípios de Teresópolis, Guapimirim, Nova Friburgo, Cachoeiras de Macacu e Silva Jardim.