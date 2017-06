Michel Temer se reúne com Alckmin em São Paulo

Na noite de sexta-feira (2), o presidente Michel Temer se reuniu por cerca de uma hora e meia com o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista.

O encontro acontece no momento em que o governo Temer atravessa uma grave crise, e procura manter o apoio tucano. Na última segunda-feira, Temer já havia se encontrado com com o ex-presidente FHC e Tasso Jereissati, presidente do partido.

>> "PSDB não é Madame Bovary", afirma Aloysio Nunes

Pressão

A cúpula do partido tucano vem sendo pressionada pela base para abandonar o governo e evitar novos desgastes para sua imagem. Na próxima segunda (5), o diretório do PSDB em São Paulo fará uma reunião para debater um eventual desembarque, e o objetivo de Temer é justamente convencer Alckmin a evitar a ruptura. Se perder o apoio dos tucanos, o presidente terá sua governabilidade ameaçada.

O PSDB possui quatro ministros no governo Temer: Bruno Araújo (Cidades), Aloysio Nunes (Relações Exteriores), Antonio Imbassahy (Secretaria de Governo) e Luislinda Valois (Direitos Humanos), sendo que o primeiro chegou a ameaçar entregar o cargo, mas acabou recuando.

Alckmin vem dando sinais públicos de apoio ao peemedebista, porém seu nome já circulou no noticiário como possível candidato em uma eventual eleição indireta para a Presidência.

A reunião entre o chefe de Estado e o governador aconteceu em meio à repercussão da denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o presidente afastado do PSDB, Aécio Neves, por corrupção passiva e obstrução de Justiça.

O caso refere-se à delação do dono da JBS, Joesley Batista, a quem o senador tucano pediu R$ 2 milhões para supostamente pagar sua defesa na Operação Lava Jato.

Com Ansa