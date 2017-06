Gleisi Hoffmann é eleita presidente nacional do PT 

O 6º Congresso Nacional do PT elegeu neste sábado (3), pela primeira vez na história, uma mulher para presidir o partido. A líder do PT no Senado, Gleisi Hoffmann (PT-PR) foi eleita para a presidência do partido com 69% dos votos dos delegados presentes à plenária final. O senador Lindbergh Farias foi votado por 31% dos delegados.

Gleisi presidirá o partido pelos próximos dois anos, junto com a nova executiva do PT. “Mostramos para o Brasil que o PT tem diversidade, que nós temos garra para enfrentar tudo que está aí e propor uma coisa para o Brasil”.

Filiada ao PT desde 1989, Gleisi Hoffmann iniciou sua trajetória militante no movimento estudantil. Foi dirigente da União Metropolitana dos Estudantes Secundaristas em Curitiba e da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (UBES).

Gleisi é formada em Direito e tem especialização em Gestão de Organizações Públicas e Administração Financeira. Foi secretária de Estado no Mato Grosso do Sul e secretária de Gestão Pública no município de Londrina (PR).

Também integrou, em 2002, a equipe de transição de governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ao lado da então ministra Dilma Rousseff.

No primeiro governo Lula, Gleisi assumiu a Diretoria Financeira da Itaipu Binacional, onde implementou medidas de caráter estruturante na empresa, como o conceito de gestão integrada de todos os sistemas financeiros de Itaipu, a adoção do pregão eletrônico para aquisições, valorizando a economicidade das tarifas.

Durante esse período, Gleisi contribuiu para o desenvolvimento de vários projetos de cunho social, como a Casa Abrigo de Foz do Iguaçu que acolhem mulheres vítimas de violência doméstica e seus dependentes, o programa Saúde na Fronteira e o setor de Responsabilidade Social da empresa.

Entre 2008 e 2009, presidiu o diretório estadual do PT no Paraná e em 2010 foi eleita senadora pelo estado, alcançando a marca de ser a primeira mulher eleita para o Senado no Paraná.

Como senadora, Gleisi sempre colocou os direitos das mulheres entre suas prioridades legislativas.

Das matérias apresentadas por ela, estão a proposta que viabiliza a aposentadoria das donas de casa, a reserva de 50% das vagas nos parlamentos para as mulheres e a que assegura a abertura de processo contra agressores de mulheres, sem necessidade que a vítima preste queixa.

Porém, o projeto mais comentado de Gleisi, aprovado em 2013, é o que extinguiu o pagamento de 14º e 15º salários aos senadores e deputados federais.

Ao longo de 2016, Gleisi presidiu a importante Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado. E em fevereiro de 2017 foi eleita por unanimidade pela Bancada do PT para a função de líder dos senadores da legenda na Casa.

Com site oficial do PT