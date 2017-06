“Estratégia de estancar a sangria acabou”, afirma economista sobre crise no governo Temer

Com a crise política atravessada pelo país, agravada após as revelações dos áudios registrados pelo dono da JBS, Joesley Batista, e que atingem diretamente o presidente Michel Temer, as discussões sobre as reformas defendidas pelo peemedebista “estão encerradas”. É o que afirma o professor de Economia da Unicamp Eduardo Fagnani.

Desde a publicação dos áudios, o governo vem tentando recuperar alguma estabilidade para dar continuidade aos projetos de reformas trabalhista e previdenciária. No entanto, para o professor, Temer apenas “tenta dar essa aparência de que não aconteceu nada. Depois das confissões da JBS, a estratégia de estancar a sangria acabou. Ela está acontecendo por todos os lados”, afirma o professor, que também é mestre em Ciência Política.

“Já era um governo sem legitimidade popular, que tentava implementar um projeto sem apoio das urnas, e que agora não tem a menor legitimidade ética”, afirmou. Para ele, apesar da dança das cadeiras no Congresso feita pelo presidente, o governo ainda não conseguiu a sobrevida necessária para aprovar as reformas.

Como consequência da pressão sofrida por Temer, que já afirmou mais de uma vez que não vai renunciar, podemos presenciar “um golpe dentro do golpe”, na visão de Fagnani. Para ele, um dos atores principais em uma eventual transição e mudança de governo seria o ministro da Fazenda Henrique Meirelles.

“Não que ele vá ser o presidente, mas ele já afirmou que fica no cargo com qualquer presidente. Com essa dita ‘equipe econômica dos sonhos’ ele vai levar adiante a implementação das reformas que o capital deseja”, afirmou o professor, visualizando um cenário de um eventual governo escolhido indiretamente pelo Congresso.

Contra as medidas que considera injustas para a sociedade, o professor afirmou que eleições diretas são a “única saída possível para a atual situação”. Ele lembrou que a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou por unanimidade, na última quarta-feira (31), a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que estabelece eleições diretas se a Presidência da República ficar vaga nos três primeiros anos do mandato. “Isso pode acabar indo parar no plenário do Senado", ressaltou.

“A questão é que o Brasil em sua história teve seu regime democrático interrompido várias vezes. Em um país desse tipo você não pode brincar com a democracia. Ela tem vários defeitos, mas também tem pelo menos uma virtude: ela estabelece as regras do jogo.” E complementou: “Quando você brinca com isso, abre espaço para a incerteza e ausência de regras, um casuísmo. A alternativa que se coloca é um governo que tenha legitimidade popular. É a única forma de restabelecer as regras da democracia.”

O momento do país, do ponto de vista de Fagnani, é de retrocesso de direitos conquistados pelo brasileiro nas últimas décadas, além de mudanças na gestão macroeconômica, como as possíveis privatizações. “O que ocorre no Brasil hoje é uma mudança no pacto constitucional feito em 1988, construído com muita luta e muita morte. Eles estão acabando com esse pacto, por meio de medidas feitas a toque de caixa. A tarefa agora é impedir as reformas, ou eles acabam com o patamar mínimo de civilidade conquistado em 88”, concluiu.

