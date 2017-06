A Polícia Federal fez uma apreensão de documentos no escritório de um coronel aposentado da Polícia Militar, que estariam relacionados ao presidente Michel Temer e a uma filha dele. Os documentos foram encontrados no mês passado, na sede da Argeplan, empresa do coronel João Baptista Lima Filho, em São Paulo, durante a Operação Patmos. Delatores da JBS citaram o coronel como um receptor de dinheiro destinado a Temer.

A Polícia Federal cita um saco plástico com edital de concorrência para serviço de construção e um recibo de pagamento em nome de Maristela Temer, além de um projeto de reforma. A empresa que deu o recibo é a Móveis e Esquadrias Santos Limitada. A reforma é numa casa no Alto de Pinheiros e a data é 30 de março de 2015.

Documentos são apreendidos pela PF em escritório de coronel amigo de Temer

Foi encontrada uma caixa de arquivo azul com documentos referentes a um projeto de reforma com o nome da filha de Temer, além de um HD externo com informações sobre a reforma no imóvel.

No relatório, há também uma planilha com movimentações bancárias, programação de pagamento do escritório político do então deputado federal Michel Temer, históricos de pagamento e de candidatura da eleição de 2002.

Segundo dois delatores da JBS, foi repassado R$ 1 milhão ao coronel, na campanha de 2014. O valor seria parte de um suposto acordo entre Temer e o empresário Joesley Batista, no valor de R$ 15 milhões. Segundo Joesley, esse R$ 1 milhão seria só para o presidente Temer.

"O Temer me deu um papelzinho e falou: 'Olha, Ricardo, tem R$ 1 milhão que eu quero que você entregue em dinheiro nesse endereço aqui'. Me deu o endereço. Na porta do escritório dele, na calçada, só eu e ele na rua", disse, na ocasião, o executivo da J&F Ricardo Saud.

O Palácio do Planalto declarou que o coronel João Batista Lima Filho cuidava do gerenciamento de campanhas de Michel Temer desde os anos 1980 e que era natural que tivesse cópias de documentos de disputas anteriores. O Planalto ainda negou entrega de recursos ao coronel a pedido de Temer, e afirmou também que Maristela Temer apenas fez um orçamento para uma reforma, com a empresa da qual o coronel é sócio.