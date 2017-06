Cristo Redentor vira tricolor para celebrar República Italiana

O Cristo Redentor foi iluminado com as cores da bandeira da Itália nesta sexta-feira (2) em celebração pela Festa da República, data que comemora o fim da monarquia no país europeu.

O monumento mais famoso do Rio de Janeiro e do Brasil exibiu o vermelho, o branco e o verde da "tricolore", como é chamado o estandarte da Itália, durante uma hora. O objetivo era reforçar a união da comunidade italiana com os brasileiros.

No entanto o vermelho apareceu no braço direito do Cristo, e não no esquerdo, onde estava o verde. A República da Itália nasceu em 2 de junho de 1946, quando foi realizado um referendo para decidir qual seria o regime de Estado adotado na península após a queda do fascismo.

É a terceira vez que Cristo homenageia a Itália

Essa foi a terceira vez que o Cristo Redentor teve uma iluminação especial por causa da Itália. A primeira ocorreu em agosto de 2016, durante a visita do então primeiro-ministro Matteo Renzi ao Rio de Janeiro para a abertura dos Jogos Olímpicos.

A segunda foi no fim do mesmo mês, como forma de homenagem aos quase 300 mortos no terremoto que devastou a cidade de Amatrice, no centro do país.