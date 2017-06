"PSDB não é Madame Bovary", diz Aloysio Nunes, sobre traição de partido a Temer

Diante de questionamentos sobre possível desembarque do PSDB da base aliada do governo Temer, o ministro tucano Aloysio Nunes, das Relações Exteriores, citou a personagem Emma Bovary, do livro Madame Bovary, clássico do século XIX do escritor Gustave Flaubert, para rebater acusações de traição do partido.

"O PSDB é membro do governo. Nós apoiamos o governo. O PSDB tem compromissos com o governo e com o programa de governo. E o PSDB não é Madame Bovary", afirmou o chanceler, nesta sexta-feira (2), durante agenda em Washington, nos Estados Unidos, aludindo à traição da protagonista ao marido, Charles Bovary.

Uma possível mudança de rota do PSDB, maior partido da base aliada do governo, aliás, preocupa Michel Temer. O presidente deve se reunir neste fim de semana com o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, com o objetivo de obter ajuda em relação à bancada parlamentar do PSDB de São Paulo, que vem dando sinais de que pode abandonar o governo, a depender do resultado e dos ânimos na votação da cassação da chapa Dilma-Temer pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a partir da próxima terça-feira (6).