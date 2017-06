Morre a sexta vítima de chacina em São Paulo; um ferido continua internado

Morreu a sexta vítima da chacina em Guarulhos, ocorrida ontem (1º) Raul Gomes de Brito Cavalcante Ramos, 27 anos. Ele estava internado da Unidade de Pronto Atendimento São João, mas morreu ontem à tarde, antes de ser transferido para o Hospital Geral de Guarulhos. Ele sofreu múltiplos ferimentos por arma de fogo no crânio, tórax e abdômen.

Outro sobrevivente da chacina, teve ferimentos leves e foi liberado ontem. O terceiro ferido passou nesta quinta-feira por cirurgia para retirada da bala e apresenta quadro estável. Na chacina, morreram Adelson Leite da Silva, 24 anos, John Lennon Pires de Carvalho, 26 anos, Alecsandro de Jesus Alves, 37 anos, Maria da Conceição de Jesus Alves, 55 anos, e Vanderlei Cavalcante Ramos Melo, 35 anos.

Ontem, a Polícia Civil de Guarulhos, em São Paulo, informou que vai apreender câmeras de segurança de um comércio, que poderão ajudar na identificação dos suspeitos da chacina. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, foi instaurado inquérito policial para investigar a morte de uma mulher e quatro homens, assassinados em um bar.

De acordo com testemunhas, a mulher atingida estava dormindo no estabelecimento e os homens foram baleados do lado de fora do bar. Os quatro autores dos tiros estavam encapuzados e chegaram a pé no local, na Rua Guarulhos Nazaré, bairro Jardim São João. O grupo fez vários disparos em direção às vítimas. Além dos mortos, três pessoas ficaram feridas.