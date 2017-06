Aécio envia ao STF fotos com motociclistas para rebater relatório da PF

A defesa do senador afastado Aécio Neves (PSDB-MG) enviou ao Supremo Tribunal Federal (STF) fotografias em que o parlamentar mineiro aparece posando ao lado de motociclistas. A intenção do advogado de Aécio é rebater a interpretação da Polícia Federal (PF) – divulgada em relatórios da Operação Lava Jato – sobre um diálogo que o senador tucano manteve, em abril deste ano, no qual ele se refere a “motoqueiros” com um interlocutor tratado como “Moreno”. Para a investigação, o uso da palavra seria uma mensagem cifrada que Aécio utilizou para se referir a delatores.

O documento enviado ao tribunal pelo criminalista Alberto Toron com as reproduções das fotografias de Aécio se refere ao inquérito que surgiu a partir das delações dos executivos da J&F, que utiliza diversas conversas do senador afastado baseadas em escutas telefônicas.

Aécio enviou fotos para justificar declaração sobre "motoqueiros malucos"; na visão dos investigadores, Aécio se referia aos delatores da Andrade Gutierrez

Nas imagens antigas de arquivo pessoal encaminhadas ao STF, Aécio Neves aparece utilizando roupas esportivas ao lado de motociclistas. Na conversa com um homem chamado Moreno, Aécio fala sobre “motoqueiros malucos que falaram qualquer coisa” e que, “em vez de chamar, eles resolveram se antecipar”. A motivação por trás dos envios das fotos pela defesa é justificar essas declarações como se tratando de um hobby de Aécio.

Na mesma conversa, Aécio pede ao interlocutor (ainda não identificado pelos investigadores) para ler uma reportagem publicada no dia 29 de abril pelo jornal O Estado de S. Paulo sobre um acréscimo que o dono da construtora Andrade Gutierrez, Sérgio Andrade, faria no acordo de delação premiada acertado pela empreiteira mineira com o Ministério Público Federal (MPF).

Aécio é investigado por suposta prática de corrupção e obstrução às investigações. O tucano é alvo de seis inquéritos no STF por suspeitas de envolvimento em esquemas de corrupção. O mais recente deles investiga se ele e familiares receberam propina do empresário Joesley Batista, dono do frigorífico JBS. O parlamentar nega as suspeitas e diz que foi alvo de uma armação.