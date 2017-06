Vanessa Grazziotin critica crescimento do desemprego

A senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM) comentou as manchetes dos jornais desta quinta-feira (1º) que trouxeram os dados do aumento do desemprego no país e as pesquisas que mostram como a população apoia as eleições diretas e reprovam o atual governo de Michel Temer.

Ela citou que nos últimos 12 meses, o Brasil perdeu 2 milhões e 600 mil postos de trabalho. No seu pronunciamento, Vanessa também disse que 90.6% da população defende as eleições diretas para presidente da República como saída para a crise política e que o governo de Temer tem 84% de reprovação.

"Não está havendo união para superar a crise econômica. Só para combater a crise política, para combater a [Operação] Lava Jato e para continuar no poder. E para quê? Para aprovar as reformas trabalhista e da Previdência, para prejudicar aqueles que não tem culpa nenhuma da crise, aqueles que vivem com um ou dois salários mínimos", criticou.

Vanessa avaliou ainda que o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 1% não pode ser considerado positivo. Ao comentar a análise feita pelo jornal Valor Econômico, a senadora afirmou que o crescimento ocorreu devido aos setores agropecuário e de exportações.

"Não foi o consumo interno, das famílias, nem os investimentos que aumentaram. Houve queda na demanda interna. As famílias estão mais pobres e comprando menos", explicou.