TCU investiga repasses do Sistema S para a Fecomércio do Rio

O Tribunal de Contas da União (TCU) abriu uma investigação para apurar pagamentos de entidades do Sistema S à Federação do Comércio do Rio de Janeiro (Fecomércio-RJ). De acordo com o tribunal, pagamentos supostamente indevidos podem ter gerado um prejuízo aos cofres públicos de até R$ 46 milhões.

O TCU informa em nota que a abriu um processo de tomada de contas especial com base em evidências de que as regionais do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) no Rio teriam sido obrigadas a reconhecer e quitar dívidas indevidas à Fecomércio-RJ.

O presidente da Fecomércio-RJ, Orlando Diniz, que preside também os conselhos regionais do Sesc e do Senac do Rio, teria determinado que as entidades reconhecessem dívidas em valores parecidos com valores já repassados a Confederação Nacional do Comércio (CNC). Diniz foi afastado em 2012, por suspeita de desvios, mas retornou ao cargo com uma limitar. Ele foi condenado em 2014 a multa de R$ 165.900 por irregularidades na contratação de pessoal e, em 2016, o tribunal abriu investigação sobre a contratação de escritórios de advocacia pelos Sesc e pela Fecomércio.

O valor teria vindo de recursos arrecadados de contribuições compulsórias sobre a folha de pagamento de empresas do setor de comércio. Parte do arrecadado é passado para a CNC, que transfere uma parte às federações estaduais de comércio.