Pizzolato é autorizado a mudar para regime semiaberto

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, autorizou no fim desta quarta-feira (31) que o ex-diretor de marketing do Banco do Brasil Henrique Pizzolato passe do regime prisional fechado para o semiaberto.

Com isso, ele está autorizado a sair do presídio da Papuda, em Brasília, para trabalhar durante o dia e precisa retornar para dormir na prisão. Em 2016, Pizzolato já havia pedido ao STF para mudar de regime, alegando que ele já havia cumprido um sexto da pena.

Segundo o ministro, o ex-diretor de marketing cumpre todos os requisitos para a progressão de pena previstos em lei. Barroso ainda aceitou parcelar a multa imposta pela Justiça, no valor de R$ 2 milhões.

Pizzolato foi condenado em 2013 a 12 anos e sete meses de prisão por crimes de corrupção passiva,lavagem de dinheiro e peculato durante o julgamento do Mensalão.

No entanto, ele fugiu para a Itália e só foi detido pelas autoridades italianas em fevereiro de 2014 - sendo extraditado após uma longa batalha judicial em outubro de 2015.