No Rio Grande do Sul, 30 municípios estão em alerta devido à chuva

A forte chuva que vem atingindo o estado do Rio Grande do Sul desde a semana passada permitiu que mais de 11 cidades decretassem estado de emergência. Segundo a Defesa Civil, no estado 30 municípios estão em alerta.

Na manhã desta quinta-feira (1º) foi decretado estado de emergância nas cidades de Paim Filho, Boa Vista das Missões, Urugaiana, Cristal do Sul, Iraí, Miraguaí, Ponte Preta, Três Arroios, Barão de Cotegipe e São Nicolau. De acordo com o órgão, 673 famílias estão desalojadas e 226 desabrigadas. A chuva atingiu um total de 4.790 pessoas entre desalojadas e desabrigadas.

O nível do Rio Uruguai continua a subir nas cidade de Itaqui, Iraí, Uruguaiana e São Borja. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul informa que, em conjunto com as coordenadorias regionais, continua em estado de alerta trabalhando no monitoramento das áreas que oferecem riscos e oferecendo ajuda necessária para os municípios atingidos.