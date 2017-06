Bancada jovem do PSDB pede que partido abandone Temer

Os parlamentares do PSDB na Câmara dos Deputados estão pressionando os líderes do partido para que seja tomada uma decisão sobre a saída da base aliada do governo. Os políticos querem uma resposta até a próxima terça-feira (6), primeiro dia do julgamento da chapa Dilma-Temer no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A proposta conta com o apoio de deputados mais experientes, que não concordam com a permanência do partido no governo. No entanto, é uma iniciativa dos "cabeças pretas", ala mais jovem da bancada. A ideia deles é a de que o posicionamento seja efetivado antes mesmo do resultado final do julgamento do TSE.

Segundo cálculo dos tucanos, 27 dos 46 deputados do partido são a favor de a legenda deixar a base aliada de Temer. Outros 12 estariam indecisos e sete são contrários. Cinco de 11 senadores sinalizaram ser a favor da saída.

Os deputados que não querem a permanência no governo articulam uma votação para que uma decisão seja tomada assim que o ministro Herman Benjamin, relator da ação na Corte, leia seu parecer. Além disso, eles pressionam para que os ministros da legenda entreguem seus cargos.

A ala acredita que o presidente Michel Temer está em uma situação de "equilíbrio instável" e que o posicionamento de Benjamin seria suficiente para deixar a base, na tentativa de evitar desgastes nas eleições de 2018.

O deputado Daniel Coelho (PSDB-PE), um dos "cabeças pretas" que apoiam a deliberação, afirmou ser a favor da entrega de cargos, mas que a agenda de reformas seja mantida. "Não podemos estar junto de um grupo que não busca o esclarecimentos dos fatos", disse.

O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, também discutirá a saída do governo Michel Temer. O diretório do PSDB em São Paulo marcou uma reunião para a próxima segunda-feira (5), um dia antes do início do julgamento da chapa Dilma-Temer, que deverá terminar com o pedido de que o partido deixe cargos e entregue Ministérios.