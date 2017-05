Torquato Jardim toma posse como ministro da Justiça no Planalto

O novo ministro da Justiça, Torquato Jardim, tomou posse nesta quarta-feira (31), em cerimônia realizada no Palácio do Planalto, concedida pelo presidente Michel Temer. A nomeação já foi publicada no "Diário Oficial da União".

Torquato é, agora, ex-ministro da Transparência e assume o comando da pasta da Justiça no lugar de Osmar Serraglio (PMDB-BR), demitido do cargo no último fim de semana. A troca no comando do Ministério da Justiça foi anunciada no último domingo (28).

Serraglio, que é deputado federal, decidiu retomar o mandato na Câmara ao rejeitar o convite de Temer para assumir a Transparência.

Torquato será responsável, à frente do Ministério da Justiça, pela Polícia Federal (PF); Força Nacional de Segurança; Departamento Penitenciário Nacional (Depen); Plano Nacional de Segurança Pública, e pela política de demarcação de terras indígenas.

Após a confirmação de que Jardim assumiria a pasta no lugar de Serraglio, a Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal (ADPF) afirmou que qualquer mudança no comando da pasta "gera preocupação e incerteza sobre a possibilidade de interferências no trabalho" da PF.

Além disso, a Federação Nacional dos Policiais Federais disse esperar que o novo ministro aja com imparcialidade, sem qualquer tentativa de influência nas investigações da PF, especialmente na Lava Jato.

No Congresso Nacional, a surpresa atingiu líderes de partidos da base aliada, e a oposição se manteve desconfiada de que a nomeação atrapalhasse as investigações da Lava Jato.