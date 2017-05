Senado aprova fim do foro privilegiado, mas mantém imunidade parlamentar

Com 69 votos e uma abstenção, o Plenário do Senado aprovou, na noite desta quarta-feira (31), a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 10/2013 que extingue o foro especial por prerrogativa de função nos casos de crimes comuns. A proposta segue, agora, para a Câmara dos Deputados.

A aprovação da proposta, em segundo turno, só foi possível após um acordo entre os senadores para que fosse retirada do texto o trecho que previa a prisão de parlamentares após condenação em segunda instância, tese que contraria entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF).

Na prática, a proposta aprovada no Senado só permite que parlamentares sejam presos no exercício do mandato após decisão transitada em julgado, quando não couber mais recursos, e que haja a necessidade de flagrante nos casos de crimes inafiançáveis.

O texto acaba com o foro privilegiado em caso de crimes comuns para a para a maior parte das autoridades: deputados, senadores, ministros de Estado, governadores, ministros de tribunais superiores, desembargadores, embaixadores, comandantes militares, integrantes de tribunais regionais federais, juízes federais, membros do Ministério Público, procurador-geral da República e membros dos conselhos de Justiça e do Ministério Público.

Com isso, todas as autoridades e agentes públicos hoje beneficiados pelo foro responderão a processos iniciados nas primeiras instâncias da Justiça comum. As únicas exceções são os chefes dos Três Poderes da União (Executivo, Legislativo e Judiciário).

Acordo entre senadores permitiu aprovação da PEC, que agora segue para a Câmara dos Deputados

STF adia votação sobre foro privilegiado

Nesta quarta-feira (31), o Supremo também iniciou a votação sobre a restrição ao foro privilegiado. A presidente do STF, ministra Cármen Lúcia, adiou a votação após o voto do relator, ministro Luis Roberto Barroso. A análise do caso será retomada nesta quinta-feira (1º).

A sessão foi iniciada com a leitura do voto do ministro Barroso. Em sua manifestação, o magistrado defendeu que o foro privilegiado prevaleça apenas para agentes no cargo e em razão do cargo. "Se o sujeito fraudou uma escritura na venda de imóvel no seu estado de origem, isso não guarda relação com o seu mandato", exemplificou o relator.

Em seu voto, para evitar que os detentores de foro que cometerem crimes durante o mandato renunciem aos cargos para escapar do julgamento, Barroso também sugeriu que, a partir da instrução do processo, a ação fica mantida onde estiver.

De acordo com o ministro, o foro privilegiado atinge cerca de 37 mil pessoas no país, formando um sistema “muito ruim e que funciona muito mal”. Segundo Barroso, nenhum país do mundo tem a quantidade de cargos abrangidos pelo foro como o Brasil. O Supremo, por exemplo, tem cerca de 500 processos criminais envolvendo deputados e senadores, número que representa aproximadamente um terço dos integrantes do Congresso.

“Não é difícil de demonstrar que, com esta quantidade de pessoas e com esta extensão, o foro se tornou penosamente disfuncional na experiência brasileira”, disse. Em seu voto, Barroso também disse que a demora do Supremo para julgar casos penais se deve ao fato de que a Corte não está estruturada para julgá-los, devido à quantidade de pessoas com prerrogativa de foro que respondem a processos criminais.

Na avaliação do ministro, o atual sistema provoca a prescrição das penas. “Só aqui no Supremo já prescreveram, desde que o Supremo passou a atuar nesta matéria, mais de 200 processos. Portanto, essa é uma estatística que traz constrangimento e desprestígio para o STF".

Entenda o caso

Em fevereiro, ao enviar o caso para julgamento em plenário, Barroso disse que os detentores de foro privilegiado - tecnicamente chamado foro especial por prerrogativa de função - somente devem responder a processos criminais no STF se os fatos imputados a eles ocorrerem durante o mandato. No caso de fatos que ocorreram antes do mandato, a competência para julgamento seria da primeira instância da Justiça. De acordo com a Constituição, cabe ao Supremo julgar membros do Congresso Nacional nas infrações penais comuns.

O caso concreto que será julgado envolve a restrição de foro do atual prefeito de Cabo Frio(RJ), Marcos da Rocha Mendes. Ele chegou a ser empossado como suplente do deputado cassado Eduardo Cunha (PMDB-RJ), mas renunciou ao mandato parlamentar para assumir o cargo no município. O prefeito responde a uma ação penal no STF por suposta compra de votos, mas, em função da posse no Executivo municipal, o processo foi remetido para a Justiça do Rio de Janeiro.

Com Agência Brasil