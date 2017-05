Procuradora assume Secretaria Municipal de Direitos Humanos de São Paulo

A procuradora Eloisa Arruda assume nesta quarta-feira (31) a Secretaria Municipal de Direitos Humanos de São Paulo. A antecessora na pasta, Patrícia Bezerra, renunciou ao cargo na última quinta-feira (25) após se manifestar publicamente contra as ações da prefeitura e do governo estadual na Cracolândia. O cargo estava sendo ocupado interinamente pelo secretário de Relações Institucionais, Milton Flávio

Na ocasião, o prédio da secretaria havia sido ocupado por manifestantes em protesto contra as remoções de moradores de rua e usuários de drogas. O grupo permaneceu dois dias no local para reivindicar uma audiência com o secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Filipe Sabará.

A crise em torno da Cracolândia também levou à renúncia do secretário-adjunto de Direitos Humanos Thiago Amparo, na segunda-feira (29). Ele divulgou uma carta aberta com diversas críticas à falta de participação social nas decisões da administração municipal.

Eloisa Arruda é procuradora de Justiça, ingressou no Ministério Público de São Paulo em 1985. Foi Secretária Estadual de Justiça de 2011 a 2014, durante o governo de Geraldo Alckmin.