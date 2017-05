ONU vai a Roraima avaliar situação de venezuelanos

Membros do governo federal e do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (Acnur), das Nações Unidas, estão em Roraima analisando a situação dos imigrantes venezuelanos, que vieram em massa para o Brasil. Por ora, a possibilidade de criação de um campo de refugiados está descartada.

O governo de Roraima informou que, desde o ano passado, ao menos 30 mil venezuelanos chegaram no Brasil por meio da fronteira entre Santa Elena de Uairén e Pacaraima, devido à crise no país governado pelo ditador Nicolás Maduro. A visita tem como objetvio verificar as condições de imigração no local e pensar em projetos que sejam capazes de atender a demanda de estrangeiros.

Segundo a avaliação do Estado brasileiro, a crise pode se agravar nos próximos meses. Mais de três mil venezuelanos já registraram pedidos de refúgio na Polícia Federal, enquanto outros chegaram a disputar comida com indígenas e urubus no aterro sanitário da capital. Parte dos imigrantes também está em Manaus.

Um grupo de trabalho foi criado ontem (30) em Boa Vista e, nesta quarta-feira (31), a comitiva seguirá para Pacaraima. Amanhã (1), haverá outro encontro para definir novas estratégias.